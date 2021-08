Presidente nombró a Rodrigo Chaves en Hacienda pese a "rumores" de sanción

El presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció que, antes de nombrar a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda en el 2019, había escuchado "rumores" sobre las denuncias en su contra.

“Hubo información y hubo rumores y nosotros hicimos nuestra diligencia, pero en ese momento no había información que constatara lo que no se hacía público”, dijo el mandatario este martes.

El jerarca sostuvo que, más allá de esos "rumores", no tenían conocimiento de la investigación.

“En el momento en que se hizo su nombramiento, no teníamos conocimiento del documento que ha trascendido. Sabíamos que se estaba pensionando del Banco Mundial y sabíamos que tenía ganas de volver a Costa Rica para estar con su madre, pero de ese informe específico no teníamos conocimiento", añadió el Presidente durante su gira por Limón.

Alvarado aseguró que, incluso, pidieron referencias al Banco Mundial y a otras personas.

Las declaraciones se dan luego de que el diario La Nación hiciera público que el ahora aspirante a la presidencia, Rodrigo Chaves, fue designado como ministro de Hacienda solo dos días después de haber sido sancionado por el Banco Mundial por "conducta inapropiada de naturaleza sexual".

En el expediente del caso, las denunciantes hacen referencia a conductas inapropiadas, que incluían insinuaciones de carácter sexual, miradas que las hacía sentirse incómodas o invitaciones a cafés o comidas dentro o fuera del recinto de trabajo.

En un comunicado, Chaves se defendió de los señalamientos, alegando que, pese a que el hecho se denunció como acoso sexual, este no pudo ser demostrado.

"La instancia investigativa del Banco Mundial concluyó que no hubo acoso sexual por parte de Rodrigo Chaves pero que, desde el punto de vista de los investigadores, Chaves tuvo un compartimiento impropio para un alto ejecutivo del Banco Mundial”, reza un comunicado.

Chaves se negó a especular sobre cuáles pueden ser las motivaciones para que esta denuncia salga a la luz a pocos días de arrancar formalmente la campaña electoral, en la que él participará bajo la bandera del partido Progreso Social Democrático.

“Mirándolos a los ojos, puedo decirles que nunca he tocado indebidamente, insultado o incomodado de forma intencional a ninguna mujer. Tengo mi consciencia muy tranquila. Cualquiera puede ser denunciado por mala fe y no por eso se arruina la honra de alguien, si no se prueba lo que se afirma", finalizó.