"Póngase un paño y espere a los bomberos": vecinos hablaron con víctima de incendio en San Sebastián

Vecinos relataron los momentos de desesperación que vivieron mientras intentaban rescatar al hombre que murió durante un incendio registrado en un edificio de apartamentos en San Sebastián.

Mientras las llamas consumían la estructura, un vecino corrió para auxiliar a las personas que aún permanecían dentro del inmueble. Una de las testigos describió la angustia que vivieron durante la emergencia, ocurrida la tarde de este martes.

Susan Durán, testigo, relató:

Se oyeron dos explosiones, asumo que era gas, abren los portones y se vio un llamaral. Yo me acerqué a ver si había personas dentro del apartamento. El muchacho me dijo que sí, que había un muchacho, que él quebró el vidrio para ver si estaba bien. El muchacho en ese momento respondió, pero no sabía cómo abrir las puertas.

Poco después, cuando los bomberos lograron ingresar a uno de los apartamentos, confirmaron lo que tanto temían: encontraron a un hombre sin signos vitales.

De manera preliminar, se presume que la víctima falleció a causa de la inhalación de humo. Carolina Fernández, de la Estación de Bomberos Metropolitana Sur, indicó:

"Terminando de apagar focos de fuego y en ese trabajo de escombreo encontramos un masculino adulto en el área de duchas, fall﻿ecido".



El vecino que intentó auxiliar a la víctima logró conversar con él antes de la tragedia, según relataron los testigos presentes en el lugar.

"Él le dijo 'póngase un paño y espere a que lleguen los bomberos'. Y le decía 'trate de abrir la puerta', pero el muchacho no podía abrir la puerta, como que estaba desorientado", agregó Durán.

Serán los peritajes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Cuerpo de Bomberos los que determinen qué originó el incendio y cuál fue la causa exacta de la muerte de la víctima.