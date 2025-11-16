Paso por la Ruta 32 se mantiene abierto con horario limitado y monitoreo

Para este domingo 16 de noviembre, el paso por la Ruta 32 se mantiene habilitado, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras una reciente inspección técnica.​

Las autoridades indicaron que, por ahora, la carretera continuará abierta bajo horario regulado y monitoreo permanente, permitiendo el tránsito entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.

La habilitación dependerá de las condiciones climáticas. En caso de presentarse lluvias, se aplicará un cierre preventivo inmediato con el fin de proteger a los usuarios de la vía.

La ruta seguirá disponible para todo tipo de vehículos durante el horario establecido. Además, se mantendrá una vigilancia continua, tanto de día como de noche, para evaluar el estado de la carretera y responder con rapidez ante cualquier eventualidad.



