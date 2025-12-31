Padre Minor reaparece tras casi 2 años de ausencia en redes y su apariencia da de qué hablar

El sacerdote costarricense Minor de Jesús Calvo, conocido como el Padre Minor, volvió a aparecer en redes sociales este 31 de diciembre, tras casi dos años de ausencia de esas plataformas.



Su regreso se dio a través de un mensaje de fin de año, difundido a pocas horas de cerrar el 2025, en el que centró su reflexión en la gratitud y lanzó un llamado directo a no ser “malagradecidos”.



“Estamos a pocas horas realmente de la finalización del año 2025”, expresó al inicio del video, desde donde invitó a hacer un balance de lo vivido, tanto de los logros como de los errores, pero —subrayó— a no formar parte “del grupo de los malagradecidos”.

La reaparición del padre Minor Calvo no pasó inadvertida en redes sociales, tanto por el contenido de su mensaje como por la imagen renovada del sacerdote.

Durante su mensaje, de casi tres minutos, pidió no comportarse como los leprosos a los que hace referencia un pasaje bíblico. Minor recordó el relato en el que Jesús sana a diez hombres, pero solo uno regresa a agradecer. “Ojalá no pertenezcamos al grupo de los nueve, de los malagradecidos” recalcó.

Además, hizo un llamado directo a detenerse este 31 de diciembre, aunque sea por un breve momento de silencio, para dar gracias.

Minor Calvo fue un sacerdote muy popular hace más de 20 años, no solo por su presencia en medios de comunicación, sino por sonados casos judiciales que inclusive lo llevaron a cumplir una pena de cárcel.

Actualmente mantiene presencia en el programa radial “Jesús está vivo”, cuyas plataformas digitales fueron las que utilizó para difundir el mensaje. Antes de esta publicación, el último contenido en redes sociales había sido compartido el 23 de abril de 2023.



