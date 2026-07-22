Padre habría amenazado con matar a su hija minutos antes de estrangularla en Naranjo

La madre de la niña de seis años que fue agredida en Naranjo conversó con Telenoticias y relató cómo ocurrieron los hechos. Según su versión, el sospechoso de estrangular a la menor la llamó minutos antes del ataque.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el sospechoso habría utilizado un teléfono ajeno para amenazarla con matar a la hija que tienen en común.

Rocío Vargas, madre de la niña, relató:



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"Él me llamó de un número desconocido. '¿Doña Rocío?', le digo: '¿Sí?', 'Le van a hablar'. Y fue cuando él me dijo qu﻿e no iba a volver a ver a la chiquita y me cortó la llamada. Entonces, en ese momento, mi cuerpo se puso en un temblor y lo más que hice, voy a llamar a mi hermano y decirle que fuera a buscar a la chiquita porque él iba a hacer algo a la chiquita. O sea, la intención de él era matarla".

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo. Según la información del caso, el padre de la menor, un hombre de apellido Hernández y de 63 años, presuntamente estranguló a la niña hasta dejarla inconsciente en la vía pública.

La menor sobrevivió al ataque y permanece internada en el Hospital de Grecia, donde se recupera. De acuerdo con la información disponible, ha mostrado una evolución favorable, aunque la agresión le dejó marcas en el cuello.

Posteriormente, la madre agregó:

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"Mucha gente anda diciendo que hubo violación, no lo hubo. Hasta el momento no se ha confirmado que la hubo , pero lamentablemente y ahí le pasó eso a la chiquita. Ella quedó inconsciente tras el ataque".

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación contra el sospechoso por los presuntos delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.

Mientras tanto, la madre insiste en que se dicten medidas cautelares para proteger tanto a su hija como a ella.



