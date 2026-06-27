“Nos preparamos años para esto”: Costa Rica envía a Venezuela segundo contingente de rescatistas

Un equipo del Grupo USAR del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica partió este sábado rumbo a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que golpearon al país sudamericano el pasado miércoles.

La delegación está integrada por 48 bomberos especializados que forman parte de este componente de primera respuesta, preparado para atender escenarios complejos. El contingente incluye personal médico, paramédicos y especialistas en corte, rescate y tecnología aplicada a la localización de personas.

El equipo forma parte de un despliegue humanitario más amplio coordinado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), por instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

Este operativo incluye el envío previo de asistencia alimentaria y un primer contingente de 17 rescatistas costarricenses, 16 de ellos socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes ya se encuentran operando en el terreno.

El grupo de Bomberos que partió este sábado viaja con herramientas capaces de operar en zonas de difícil acceso y detectar víctimas atrapadas entre los escombros, mediante tecnología que permite identificar señales de vida. Además, cuentan con sistemas de comunicación propios para coordinar las operaciones en el terreno.

“Entrenamos durante años, nos preparamos para esto”, afirmó Roberto Solís, rescatista y jefe de la misión, quien explicó que las condiciones en la zona de desastre representan un reto importante. Según Solís, los equipos de Bomberos deberán enfrentar escenarios críticos como estructuras colapsadas, donde cualquier movimiento en falso puede generar riesgos adicionales, además de altas temperaturas que podrían complicar aún más las labores de atención.

La delegación transporta cerca de 4 toneladas de equipo especializado. También lleva los suministros necesarios para mantenerse operativa de forma 100% autosuficiente durante al menos 10 días, incluyendo alimentación, hidratación y toldos para descanso.

Por el momento, el grupo no tiene asignada una zona específica dentro del área afectada. Una vez que arriben al aeropuerto e instalen su campamento base, quedarán a disposición de las autoridades internacionales para recibir su asignación según las prioridades de la emergencia.

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