¡No se pierda la gala número 12 de 'Tu Cara me Suena'!

Entre ensayos, repaso de videos y ajustes de vestuario, los participantes de 'Tu Cara me Suena' nos comentaron cómo se preparan para la noche de domingo.

“La salsa de es mis mayores influencias por mi papá, y al género “Bomba de Puerto Rico” hay que acercarse con respeto”, comentó Xiomara Ramírez, quien imitará a la cubana Gloria Estefan con la canción “Mi tierra”.

“Toda la vida”, interpretada por los mexicanos Mijares y Enmanuel, será el reto para los Chillax.

“Estamos apenas conociendo a estos artistas y canciones, buscando esas voces; pero, como siempre, disfrutaremos la canción y el escenario, y replicar esa complicidad que se ve que ellos tienen, será lo más fácil”, comentaron Diego y David.

Otro que no conocía al artista ni la canción es Davis Núñez, quien se convertirá en Hernaldo. “Para mí esto nuevo, nunca había escuchado esta pieza, yo siempre buscaré entretener, es mi forma, mi estilo, hay canciones que me ayudan más, esta no es de esas, pero espero dar con la emoción y el sentimiento”, aseveró Núñez.

Con muy buenas imitaciones en galas pasadas, Eduardo Aguirre se siente un poco inseguro con el abordaje de Bryan Adams y la canción “Everything I do”, tema musical ganador del Óscar en 1992.

“Primero que nada es un reto porque es en inglés y esa es una voz tan particular que me tiene preocupado, pero la pieza me encanta”, confesó Aguirre.

“Nunca había modelado”, ríe Sharon Abarca. Dua Lipa y su canción “New Rules” la llevarán a modelar mientras canta, ya que ese es el reto que propone el video de referencia.

“La canción es básicamente una pasarela, he tenido que aprender muchos movimientos, ella es una artista con sello propio, me gusta su estilo”, dijo Abarca.

En 1965, la actriz, bailarina y cantante española Concha Velazco hacía bailar a ritmo de rock con la canción “Chica Yeyé” y este será el reto para Carmen Chinchilla.

“Aunque la canción no la había escuchado, me hace gracia que su voz es parecida a mía, espero que eso me ayude”, ríe Chinchilla.

“Qué bonita es esta vida”, del colombiano Jorge Celedón, será interpretada por René Barboza, quien está emocionado con la letra de esta melodía.

“Este es un tiempo difícil, y la letra de la canción tiene mucho que decir, es buscar esas pequeñas cosas que nos hacen feliz, con ese sentimiento cantaré en la gala”, comentó Barboza.

El participante que gozará al máximo su participación será Gonín, pues el Dancehall es un ritmo que disfruta mucho. “Gimme the light” de Sean Paul será la canción a imitar.

“Con ese baile estoy bien, me gusta el ritmo, es una canción que tiene mucha letra y es rápida, ahí vamos, ensayando mucho”, aseguró el cantante.

La invitación es a quedarse en casa y, en familia, disfrutar de la gala número 12 de 'Tu Cara me Suena': este domingo a las 7 p. m. por su Teletica.