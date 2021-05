Muere alcalde de Tibás tras sufrir COVID-19

Carlos Cascante, alcalde del cantón de Tibás, murió este domingo, tras haberse contagiado días atrás de COVID-19.

Su fallecimiento ya aparece consignado en la página del Tribunal Supremo de Elecciones con fecha de este domingo 16 de mayo.

El mismo funcionario había comunicado en sus redes sociales, el primero de mayo, que padecía de la enfermedad.

"Buenas noches, estimados ciudadanos, dentro del marco de la transparencia y la honestidad, me permito informarles que actuando de una forma responsable y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, dado que me dolía la cabeza, y una temperatura que sube y baja, ojos llorosos, me hice la prueba de contagio Covid-19, dando como resultado positivo, estaré aislado en mi casa rogándole a mi Santísima Trinidad la pronta recuperación y mientras la salud me lo permita continuaré laborando bajo la modalidad del teletrabajo. Hago un especial llamado, si cualquier persona tiene estos síntomas debe realizarse la prueba aunque parezca una simple gripe", había señalado en ese entonces en su página de Facebook.

La semana pasada, ya en el hospital, también había señalado en un video que le costaba respirar pero que tenía la esperanza de que podría superar la enfermedad en los siguientes días.

Ya algunas otras entidades y municipalidades han hecho eco de la noticia y mostrado sus condolencias por la muerte del jerarca.

Cascante tenía 57 años de edad y era padre de cuatro hijos. Él se convirtió en el segundo alcalde en morir por causa de esta enfermedad. El primero fue Leonardo Chacón, jerarca en Dota, quién falleció en marzo anterior.

Además de funcionario en el ayuntamiento de Tibás, Cascante también había sido viceministro de Ciencia y Tecnología en la administración de Óscar Arias.