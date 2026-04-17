Motociclista que levantaba su llanta provoca choque y deja a policía gravemente herido

Tal como lo evidencian cámaras de seguridad, un repartidor de comida realizaba maniobras imprudentes este jueves por la noche en el centro de Santa Ana (ver video adjunto de Telenoticias).

En ese momento, oficiales de la Policía Municipal llevaban a cabo labores rutinarias, enfocadas precisamente en la detección y control de este tipo de conductas.

Sin embargo, la situación derivó en un choque frontal entre motocicletas, en el que un oficial resultó gravemente herido.

Luis Moncada, director de la Policía Municipal de Santa Ana, relató lo sucedido.

"Los oficiales observan a una persona que viene levantando la llanta de su motocicleta y empiezan a darle un seguimiento, con tan mala suerte que se topan de frente otra persona que también venía levantando la llanta de su motocicleta y que este colisiona a un compañero motorizado", explicó Moncada.

Ambos motociclistas sufrieron lesiones graves en sus extremidades inferiores. El oficial tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en horas de la madrugada.

El otro motociclista, a quien los oficiales daban seguimiento inicialmente, logró escapar tras el accidente.

"Hemos visto que circula mucho motociclista sin documentación, atrasados, personas sin licencia y algunas otras circunstancias de riesgo para la seguridad vial de este país", agregó el director de la Policía Municipal.

El oficial herido se encuentra estable y en proceso de recuperación en su hogar.