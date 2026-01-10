Más personas murieron en carretera que por homicidios durante 2025 en Costa Rica

Costa Rica cerró 2025 con un récord histórico de muertes en carretera. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 903 personas perdieron la vida, sumando los fallecidos en el lugar del accidente y aquellos que murieron días después.

Esa cifra supera los 873 homicidios registrados en el mismo año, en un momento en que los crímenes por ajustes de cuentas y sicariato mantenían altos los índices de violencia. Las carreteras se han convertido así en otro campo de batalla, donde la imprudencia y el exceso de velocidad cobran más vidas.

El 2025 registra la mortalidad más alta desde 2011, superando el récord histórico de 2023, cuando se contabilizaron 887 muertes.





Sumando los últimos 14 años, el país ha perdido 11.496 personas en accidentes viales, muertes que en muchos casos podrían haberse evitado.

Por zonas, Alajuela fue la provincia con más muertes en carretera, con 209 fallecidos (23% del total), seguida por San José (166), Puntarenas (155), Guanacaste (135) y Limón (131). La provincia con menos muertes fue Cartago, con solo 39 casos.

Entre los cantones, los más críticos fueron San Carlos y San José, con 63 muertes cada uno, seguidos de Alajuela (52) y Pococí (38).

La Policía de Tránsito explica que las prisas, el estrés, la falta de planificación o simplemente la intención de “meterle gas” al vehículo en horas de poca circulación son factores que contribuyen al exceso de velocidad, la principal causa de los siniestros en carretera.

Además, las motocicletas continúan siendo el vehículo más mortal.

Un estudio del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR) confirma que viajar en motocicleta es hasta 15 veces más mortal que hacerlo en automóvil, cuando se mide el riesgo por kilómetro recorrido.

​



