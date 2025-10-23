Esta es la comisión que analizará segundo intento de desafuero de Chaves

El órgano fue elegido este miércoles por el Plenario y tendrá 20 días para emitir un informe.



http://https://www.teletica.com/politica/esta-es-la-comision-que-analizara-segundo-intento-de-desafuero-de-chaves_395727

Uno de cada cuatro niños fallecidos por virus respiratorios no tenía enfermedades de fondo

¿A qué se debe esta situación? La jefa de Medicina del Hospital de Niños, Lydiana Ávila, lo explica.



http://https://www.teletica.com/nacional/uno-de-cada-cuatro-ninos-fallecidos-por-virus-respiratorios-no-tenia-enfermedades-de-fondo_395722​

​Nuevo sismo, ahora frente a Bahía Ballena, sacude parte del país

Movimiento con magnitud de 4,8 se registró 24 horas después del temblor principal de este martes.

http://https://www.teletica.com/sucesos/nuevo-sismo-ahora-frente-a-bahia-ballena-sacude-parte-del-pais_395738

​Cinco de los tesoros más valiosos del mundo que intentaron robar del Louvre y de otros museos

Además del reciente robo del Louvre, ha habido otros intentos de robo de algunos de los tesoros más bellos del mundo. Aquí te los contamos.

http://https://www.teletica.com/internacional/cinco-de-los-tesoros-mas-valiosos-del-mundo-que-intentaron-robar-del-louvre-y-de-otros-museos_395736



