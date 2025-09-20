Noticias
IMN pronostica fuertes aguaceros y tormentas eléctricas para este sábado
La mayor probabilidad de tormentas eléctricas se concentra en la Zona Norte, Pacífico Norte, las montañas del Caribe Norte.
Este sábado, factores locales como el ingreso de brisa marina y el calentamiento diurno marcarán el estado del tiempo en el país.
Durante la tarde se anticipan lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta, principalmente sobre el eje montañoso.
La mayor probabilidad de tormentas eléctricas se concentra en la Zona Norte, Pacífico Norte, las montañas del Caribe Norte y en sectores fronterizos con Panamá.
Al inicio de la noche, podrían registrarse lluvias aisladas en el Pacífico Norte, la Zona Norte y zonas cercanas al Pacífico Sur.
El IMN recomienda a la población precaución por posibles tormentas eléctricas y acumulados de agua en puntos vulnerables.