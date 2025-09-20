IMN pronostica fuertes aguaceros y tormentas eléctricas para este sábado

Este sábado, factores locales como el ingreso de brisa marina y el calentamiento diurno marcarán el estado del tiempo en el país.

Durante la tarde se anticipan lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta, principalmente sobre el eje montañoso.

La mayor probabilidad de tormentas eléctricas se concentra en la Zona Norte, Pacífico Norte, las montañas del Caribe Norte y en sectores fronterizos con Panamá.

Al inicio de la noche, podrían registrarse lluvias aisladas en el Pacífico Norte, la Zona Norte y zonas cercanas al Pacífico Sur.

El IMN recomienda a la población precaución por posibles tormentas eléctricas y acumulados de agua en puntos vulnerables.



