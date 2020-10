Imitaciones de este domingo desafían a participantes de TCMS

Cada vez más cerca de la gran final de 'Tu Cara me Suena', los participantes saben que, a pesar del cansancio y el esfuerzo que ha significado esta temporada, no pueden aflojar en las últimas galas, aunque para algunos ha significado enfrentarse a cantantes que no conocían.

Tal es el caso de Carmen Chinchilla, para quien María Isabel, una cantante de ocho años, significará un gran desafío. Chinchilla deberá cantar “Antes muerta que sencilla” y, a pocas horas de la gala, reconoce que le ha costado trabajar la letra y entrar en la piel de esta exitosa española.

Asimismo, los Chillax admiten que no son seguidores de la música de Sabina ni de Serrat. Esta semana la han dedicado a trabajar la letra, los acentos y tratar de buscar la voz de los legendarios españoles, pero confían en sacar la faena con la canción “La del pirata cojo”.

Lea también Noticias Keyla Sánchez imitará a Paty Manterola en gala #17 de TCMS La presentadora del programa aceptó el reto que le propuso la producción para la gala del domingo.

Para Gonín el cantante ítalo-venezolano Rudy La Scala ha representado un arduo trabajo de voz; pero, a diferencia de los demás, este es un cantante que conoce: se siente muy entusiasmado y confiado, espera mantener esa seguridad el domingo en la gala cuando interprete “Mi vida eres tú”.

Eduardo Aguirre, aunque conoce el trabajo del grupo Maná y de su vocalista Fher Olivera, será la primera vez que lo imite. El video de referencia es su presentación en Viña del Mar, pero Aguirre dice que se apegará a la versión original del artista mexicano con la canción “Oye mi amor”.

“Ella quiere beber” ha desafiado a Davis Núñez, quien imitará al puertorriqueño Anuel AA. Núñez admite que no es nada sencillo acercarse a este cantante y a su estilo, principalmente por la letra de la canción. Agradece a la producción la puesta en escena, que incluirá el fuselaje de una avioneta en el escenario.

Aunque René Barboza admira la música de Leo Dan, dentro de su repertorio no está el artista argentino, a quien debe imitar con la canción “Cómo te extraño”. Si bien su gestualidad y movimientos a la hora de cantar no representan ningún reto, su voz es tan particular que será a lo que le preste mucha atención.

Lea también Entretenimiento Avioneta subirá al escenario de 'Tu Cara me Suena' Al estilo de los grandes escenarios, una avioneta será parte de la puesta en escena de la canción “Ella quiere beber”.

Xiomara Ramírez nunca había oído hablar de Kiara, pero dice que la voz es parecida a la suya y esto le ha facilitado acercarse a la canción “Qué bello”. Reconoce que debe sumarle esa característica de sensualidad que tiene la venezolana a la hora de cantar.

“Quítame ese hombre” es una canción muy buscada en los karaokes y la mamá de Sharon Abarca la tiene entre su lista de favoritas, es así como Abarca conoció la pieza que deberá interpretar este domingo. Aunque nunca la ha cantado, la ha escuchado tanto a su mamá que siente que será un bonito regalo para ella.

La expectativa de muchos será la imitación que la presentadora Keyla Sánchez hará en la gala. Esta talentosa joven deberá imitar a Paty Manterola con su canción “Que el ritmo no pare”. Aunque admite que bailar no será el problema, todavía está preocupada por cantar, pues asegura que no es lo suyo: lo hace para cumplir el reto que le propuso la producción del programa.

Con una gala que, de una u otra manera ha retado a todos los participantes, este formato de entretenimiento lo espera el domingo a las 7 p. m. por su Teletica.