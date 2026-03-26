Hoteles y turismo suben precios ante caída del dólar

La Semana Santa es aprovechada por miles de costarricenses para vacacionar y este 2026 presenta una particularidad: el tipo de cambio del dólar se ubica en su nivel más bajo en más de 20 años (ver video adjunto de Telenoticias).

En perspectiva histórica, la venta del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Al iniciar la Semana Santa del 2021, el dólar se ubicaba en 616 colones; en 2022 alcanzó los 657 colones; en 2023 descendió a 545 colones; en 2024 bajó a 505 colones; en 2025 se situó en 510 colones; y para este 2026 llegó a 466 colones.

De acuerdo con la Cámara Costarricense de Hoteles, esta tendencia ha tenido un impacto negativo en el sector.

"El tipo de cambio bajo no solo ha afectado Semana Santa. Ya tenemos varios años de estar con esta situación del dólar que ha afectado no solo la hotelería sino el turismo en general. Hace unos dos meses nos dieron el informe que alrededor de 22 mil personas se han despedido en todo el sector turismo. Solo en hotelería 2 mil", manifestó Flora Ayub, directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles.

A pesar de que el dólar se mantiene en uno de sus niveles más bajos en décadas, vacacionar durante esta Semana Santa podría resultar más costoso. Así lo reconoce la Cámara de Hoteles.

Por el tipo de cambio han tenido que incrementarse las tarifas. Y no solo la tarifa hotel; en comidas, en tours, en todo. El hotelero recibe en dólares, pero paga en colones. Entonces está recibiendo menos colones por el tipo de cambio, explicó Ayub.

Con un dólar bajo y precios al alza, tanto el turista nacional como el extranjero enfrentan condiciones menos favorables.

Es que a ellos se les convierte en más bajo, porque con los dólares que traen compran menos si hacen el cambio a colones. Y los precios han subido, entonces van a tener tarifas más altas, reconoció la directora ejecutiva.

A pocos días del inicio de la Semana Santa, la ocupación hotelera alcanza el 68%. Sin embargo, la Cámara proyecta que esta cifra podría llegar al 75% a nivel nacional.