Geaninna Dinarte: “No hay un solo colón del Bono Proteger que se haya perdido”

La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, defendió la valía y utilidad que el Bono Proteger tuvo en la atención de la pandemia del COVID-19, más allá de las millonarias filtraciones que hoy se investigan sobre posibles malos otorgamientos de ese beneficio.



Dinarte, quien ejercía como cabeza del Ministerio de Trabajo cuando el bono se formuló y otorgó a poco más de 700 mil personas, reconoció que según el último corte de esa cartera hay 28.544 casos en los que se investiga eventuales pagos indebidos por un monto de ₡6.494 millones, mientras que a otras 22.776 personas se les investiga por existir un riesgo de habérseles pagado de más (₡3.453 millones).

“Aprovecho esta oportunidad para decir no hay un solo colón del Bono Proteger que se haya perdido, podemos estar frente a otorgamiento a personas que no cumplían, que no cumplían los alcances del decreto, pero eso es muy distinto a concluir que esta administración o que alguno de los jerarcas que participamos en el proceso hayamos sido partícipes de algo en lo que se propiciará la pérdida de los recursos; o que, todavía peor, nosotros hubiésemos aprovechado esos recursos en nuestro beneficio.

Eso es absolutamente incorrecto. Y en esos casos donde ha habido filtraciones, hemos trabajado con rigurosidad para procurar recuperarlo en beneficio de la Hacienda Pública”, dijo la jerarca.