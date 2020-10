Gala #15 de TCMS le vuelve a dar el primer lugar a Xiomara Ramírez

La gala #15 de ‘Tu Cara me Suena’ desafió a todos los participantes con el cambo de género. Para Xiomara, siempre rigurosa en sus presentaciones, la canción no solo la retó, sino que la inspiró: ella y su familia son admiradores de la música del mexicano Marco Antonio Solís y tal parece que todo sumó para que el jurado y sus compañeros reconocieran el gran trabajo que la volvió a llevar al primer lugar.

“El color de voz del Buki, lo calcaste”, señaló Duvalier Quirós. “No dejás nada al azar, me encantó”, enfatizó Alex Costa y, según Montalbert, Xiomara disfrutó tanto como el artista cuando subió al escenario.

Ramírez solo había conseguido el primer lugar en la gala #1 con la imitación de Rosalía y su canción “Con altura”. Con su segundo gane, donará los tres millones de colones a la Asociación Neurológica de María Auxiliadora en Cartago.​

Con una imitación impecable, Eduardo Aguirre se deja el segundo lugar. Su transformación en la cantante mexicana Dulce y la canción “Aún lo amo” le merecieron aplausos y excelentes comentarios de los jueces: su puntaje y el de los participantes le siguen sumando en la tabla a este talentoso joven.

“Qué maravilla, como entregás esa pasión, como te metés en el personaje”, reconoció Eugenia Fuscaldo.

Entre risas y admiración, el jurado agradeció el gran trabajo de Gonín, quien se transformó en Rosario Montes e interpretó el tema “Fiera inquieta” de la novela “Pasión de Gavilanes”. El puntaje recibido lo colocó en el tercer puesto de la gala.

“La presentación de ella es sensualidad de principio a fin, es de lo mejor que he visto”, calificó Alex Costa. “Muy bien, qué arrecho”, aseveró Duvalier.

​

El último en subir al escenario fue René Barboza, quien dejó a todos boquiabiertos con su transformación en Alaska. Barboza la imitó con el éxito de 1986 “A quién le importa”: entre el vestuario, el maquillaje y la búsqueda de la voz de la artista, todos agradecieron su trabajo y seguridad.

“A mí me encantó verte de esta manera, haciendo esto, me encanta verte disfrutando”, agradeció Montalbert. Barboza ocupó la cuarta posición de la noche.

​

Las hermanas Antonia y Encarnación Salazar conforman el dúo Azúcar Moreno y en esta gala fueron la tarea de los Chillax, quienes se quedaron con la quinta posición. Como siempre, los hermanos Valverde son especialistas en disfrutar cada una de sus interpretaciones: “Ven, devórame otra vez” fue la canción que los hizo aprovechar todo el escenario e, incluso, cantar a los jueces.

“Con elegancia dieron toda esa fuerza, diferencian muy bien los personajes”, señaló Eugenia Fuscaldo.

​

En el sexto lugar se ubicó Davis Núñez con la canción “Noche de copas” versión de Iris Chacón, vedette que en los años setenta era sensación en la televisión de América Latina.

Núñez disfrutó su personaje en todo momento y el jurado agradeció el esfuerzo. “Yo te aplaudo el trabajo, se ve la intención en los pasos”, mencionó Alex Costa al referirse al baile que retó a Núñez.

​

“Para no verte más” de La Mosca Tsé Tsé deja a Sharon Abarca en la sétima posición. Con una gran energía, una gran sonrisa y unos grandes lentes, esta joven asumió el reto con todo el entusiasmo y así se vio en el escenario.

“Muy bien la energía, el acento argentino estuvo muy divertido”, señaló Montalbert.

Un reto bastante difícil fue el que Carmen Chinchilla, como “Elvirilla”, tuvo al imitar a Leonardo Favio y su tema “O quizás simplemente te regale una rosa”. A pesar de una escenografía que incluyó una fuente con agua y muchas rosas, la actriz se quedó con el octavo puesto.

“Problemas con la letra, venías bien, en este hubo cositas, pero bien”, señaló Duvalier. Sin embargo, Eugenia Fuscaldo agradeció la manera en la que esta actriz contó la historia mientras imitaba al cantante argentino.

La gala #16 será dedicada a las canciones que han sido tema de películas. Sharon Abarca interpretará el tema de “Titanic”, Xiomara Ramírez el de “Flash dance”, René Barboza el de la película mexicana “Gavilán o Paloma”, a Davis Núñez se le sumará el baile con “Singing in the rain”, Eduardo Aguirre nos traerá el sentimiento de la película “La sombra del amor”, Gonín la fuerza de “Eye of the tiger” y Carmen Chinchilla nos recordará la película “New York, New York”.









Fotografías: Rodrigo Alfaro.