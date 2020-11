Fuerza Pública levanta bloqueo de manifestantes en Chilamate

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) levantaron, la mañana de este miércoles, un bloqueo en Chilamate, Zona Norte del país.

La vía, que comunica Sarapiquí con varias localidades del cantón de San Carlos, estuvo cerrada durante algunas horas por manifestantes, sin embargo, el MSP asegura que ya habilitaron el paso sin uso de la fuerza.

Fotografías del lugar mostraban una larga fila de vehículos, entre estos camiones de carga, pues se trata de una vía frecuentada por transportistas.



Para este miércoles se esperan nuevas manifestaciones en distintos puntos del país por parte del movimiento Rescate Nacional, además de una concentración en las afueras de la Asamblea Legislativa.

La razón de esta nueva jornada de manifestaciones sería el incumplimiento de parte del gobierno con lo prometido semanas atrás.

“Hace más de un mes, por razones de estrategia se habían levantado los puntos estratégicos de los ciudadanos, pero el señor presidente de la República no quiso dialogar, se lo pedimos al ministro de la Presidencia (Marcelo Prieto) cuando nos reunimos con él y no lo hizo. Lo que haga este movimiento de ahora en adelante va a ser su responsabilidad y no la del pueblo de Costa Rica”, dijo el lunes Célimo Guido, uno de los dirigentes.