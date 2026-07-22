Experto asegura que frase de Daniel Ortega sobre fin de las elecciones es una estrategia política

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que en su país "no habrá más elecciones presidenciales", continúan generando reacciones dentro y fuera de esa nación.

La polémica afirmación fue realizada durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, un acto oficial en el que el mandatario defendió el modelo político instaurado por su gobierno.

Para el analista internacional Carlos Cascante Segura, las palabras de Ortega no responden a una improvisación, sino que reflejan una estrategia política con miras al futuro del régimen.

Según el experto, las declaraciones del mandatario apuntan a preparar el escenario sobre quién asumirá el poder cuando se produzca una eventual transición política en el país.

Cascante considera que el discurso deja entrever que el régimen ya analiza los mecanismos para garantizar la continuidad de su proyecto político.

El analista también señaló que las afirmaciones de Ortega podrían formar parte de una cortina de humo, destinada a desviar la atención sobre otros temas de interés para el régimen.

A su criterio, más allá de la controversia generada por la frase, el principal objetivo del gobierno sería centrar la discusión en la forma en que se desarrollará la transición política en Nicaragua.

El experto concluye que el régimen de Daniel Ortega mantiene como prioridad definir cómo se garantizará la continuidad del poder, en un contexto marcado por el creciente cuestionamiento internacional hacia el sistema político nicaragüense.



