Elvis Tico y Papi Pazz: la fórmula del entretenimiento

La tercera temporada de 'Tu Cara me Suena' no solo los hizo compañeros de competencia, sino compañeros de escenario: hablamos de Elvis Tico y Papi Pazz.

Una vez finalizada la competencia, ellos decidieron unir sus talentos e invitaron a Luis Montalbert, así nació el espectáculo “Drags”, en el que los tres artistas se presentaban en los escenarios transformados en las divas del espectáculo y, entre humor, baile y canciones, se mantuvieron por algún tiempo trabajando juntos.

La décima tercera gala del programa será la oportunidad de reencontrarse, ya que la producción les hizo una invitación que no dejaron pasar. Mientras Luis Montalbert los verá desde su posición de jurado, Mauricio Artavia y Mauricio Herrera preparan un pequeño espectáculo para la noche de domingo.

​Elvis Tico fue el ganador de la tercera emisión de este formato y, en esta oportunidad, traerá al escenario de 'Tu Cara me Suena' una versión corta de dos canciones del mexicano Alberto Vázquez: será la primera vez que lo cante en televisión.

Herrera, conocido por sus imitaciones de Elvis Presley, aprovechó la oportunidad que el programa le brindó y se ha mantenido activo, tanto con sus shows como con los compartidos con Papi Pazz y Luis Montalbert.

“Alberto Vázquez siempre fue un cantante muy querido por mi mamá, era su favorito, y lo curioso es que él era fan de Elvis Presley”, comentó Herrera.

Este artista dice estar muy emocionado y honrado de volver como invitado al programa.

Mauricio Artavia, más conocido por su personaje de Papi Pazz, confiesa que los nervios de salir al escenario y enfrentarse a las cámaras de televisión no son un tema superado.

“Yo nunca estuve en el programa para competir, me divertí, aprendí mucho y la pasé muy bien, esto es cosa seria y así hay que verlo”, dijo Artavia.

Para él, el “transformador” era el momento más difícil, confiesa que lo ponía muy nervioso.

“Por suerte, como invitado, no lo voy a usar y ya fuera de competencia me siento un poco más tranquilo, me honra la invitación”, agregó Artavia, quien dice tener casi un año de no usar tacones y se los volverá a poner para interpretar a Ninel Conde con la canción “El bombón asesino”, una de sus imitaciones más recordadas.

El domingo 4 de octubre, además de disfrutar de las imitaciones de los participantes en competencia, Mauricio Herrera y Mauricio Artavia están dispuestos a entretener a toda la familia en la gala número 13 de 'Tu Cara me Suena'.