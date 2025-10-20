El premio a la Verdad

El 9 de Mayo de 1960, hace 65 años, don René Picado Esquivel inició el primer noticiero de televisión de Costa Rica junto con Teletica: Telenoticias.

Desde el primer día, el noticiero creó un compromiso con Costa Rica: siempre mostrar los hechos y las noticias que interesan al ciudadano. Porque cada escena, cada palabra, cada hecho es un marco de realidad que presenta la vida de Costa Rica y del mundo.

Así como don René encendió la pantalla costarricense, su esposa, doña Olga Cozza de Picado, la fortaleció durante una vida entera de trabajo. Su hijo, don René Picado Cozza, ha resguardado y fortalecido cada día la cultura de respeto a la verdad que heredó de sus padres.

Ahora, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha reconocido a don René Picado Cozza como Ejecutivo del Año, un galardón internacional que celebra el esfuerzo de tres líderes y dos generaciones por proteger la verdad y defender la libre expresión a través de Teletica y Telenoticias.

El premio sustenta los principios establecidos por la organización para reconocer a quienes defienden la libre expresión, la Libertad de Prensa y por lo tanto, la libre difusión de la verdad. Así lo expresó el Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Sr. José Roberto Dutriz, al señalar que “su compromiso con la independencia editorial ha garantizado que la programación informativa sirva al interés público y a la democracia costarricense”.

Como hasta ahora lo han sido, la verdad y la libertad de expresión hacen más fuerte nuestra democracia y debemos defenderlas. Porque la verdad le da fuerza a la libertad. Libertad para siempre.

