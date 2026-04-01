El "arete" obligatorio para el ganado arranca el 26 de abril

El Gobierno cerró la puerta a más prórrogas para el "areteo" obligatorio. Ni la presión de los gremios ni las advertencias económicas de la Corporación de Fomento Ganadero, CORFOGA hicieron retroceder al ministro Víctor Julio Carvajal.

El mensaje es tajante: el 26 de abril se acaba el tiempo. A partir de ese día, vaca que no tenga su arete oficial, será un animal fuera de la ley.

¿Qué pasó? El Ministro de Agricultura confirmó que no habrá más prórrogas .

¿Qué exige la ley? Cada cabeza de ganado en Costa Rica debe portar un dispositivo (arete) vinculado a la base de datos nacional.

¿Qué advierten los ganaderos? CORFOGA advierte que la logística es compleja y que la "entrada en vigencia" provocará pérdidas económicas de las que muchos no podrán recuperarse.

¿Por qué el Gobierno no cede? El MAG argumenta que sin arete no hay trazabilidad. Y sin trazabilidad, se mantiene un portillo abierto al crimen organizado, se caen las exportaciones, se arriesga la salud pública y el robo de ganado (cuatrerismo) sigue ganando terreno.

Para los ganaderos, no es solo un dispositivo en la oreja; es la supervivencia de su negocio en el mercado formal.