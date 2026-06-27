Defensa de Miguel Ángel Rodríguez pedirá cuentas a fiscal de caso Reaseguros tras fallo que tardó 25 años

La defensa del expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, anunció este sábado que presentará una acción legal contra el fiscal del caso, Ronald Segura Mena.

El abogado defensor, Cristian Arguedas, confirmó que la próxima semana presentará una recusación contra el funcionario, a quien acusan de comprometer gravemente la objetividad del Ministerio Público en el caso INS-Reaseguros.

La decisión se tomó luego de que un tribunal penal pusiera fin a un caso que duró un cuarto de siglo. En una sentencia unánime, los jueces declararon inocente al exmandatario y reprocharon fuertemente a la Fiscalía por mantener una acusación durante 25 años sin tener ninguna prueba.

¿Por qué lo denuncian si el caso ya terminó?

Aunque Rodríguez ya fue absuelto, su defensa explicó que esta acción busca que el Poder Judicial investigue las graves irregularidades cometidas por el fiscal, las cuales quedaron señaladas por los mismos jueces en la sentencia.

Según el comunicado, el tribunal penal incluso le notificó directamente al Fiscal General sobre el mal desempeño que tuvo el encargado de la investigación durante el proceso, lo que servirá de base para exigir sanciones disciplinarias más adelante.

"La justicia exige que quienes acusan actúen de forma totalmente limpia e imparcial", señaló el abogado Arguedas, indicando que el objetivo es asegurar que este tipo de situaciones no le ocurran a otros ciudadanos.

Por su parte, el expresidente Rodríguez reaccionó aliviado pero lamentó el enorme daño personal, familiar y político de enfrentar el proceso judicial más largo en la historia del país.

"Durante 25 años enfrenté este proceso con la convicción de que no había ninguna acción mía delictiva. Ha sido una experiencia profundamente difícil y dolorosa para mí y para mi familia, pero hoy se reafirma algo esencial: nunca existió prueba que me vinculara", manifestó el expresidente Rodríguez.

También recordó a su esposa, Lorena Clare, quien falleció recientemente tras una larga lucha contra el cáncer: “Qué dolor que no esté aquí para que disfrutemos este momento... Sin ella, yo no habría sido capaz de aguantar todo este proceso”.