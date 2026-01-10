Cría de manatí rescatada en Limón presenta anomalía pulmonar

La cría de manatí rescatada en Limón presenta una anomalía a nivel pulmonar, según confirmó el equipo veterinario que la ha atendido desde su traslado.



Al animal se le realizaron pruebas de sangre, heces y radiografías.

Los resultados permitieron ajustar el plan de atención y su entorno, ya que se trata de una especie altamente sensible.



Las crías de manatí normalmente se amamantan durante dos años, pero este ejemplar tiene apenas cerca de un mes de nacido.

Pese a los esfuerzos, su madre aún no ha sido localizada.



En las radiografías realizadas al animal se observan alteraciones a nivel pulmonar, las cuales recibirán seguimiento especializado, según explicó Isabel Hagnauer, veterinaria del Wildlife Rescue Center, centro donde actualmente se atiende la cría.

﻿

"Actualmente, la cría se encuentra en una etapa de transición hacia su nueva dieta.

Ha recibido una fórmula especial, aunque le ha costado aceptarla, algo que los especialistas señalan como esperable dentro del proceso" aclaró la especialista.



El equipo la mantiene bajo vigilancia permanente, ya que se trata de una fase crítica para cualquier recién nacido, por lo que está monitoreada las 24 horas, los siete días de la semana.

