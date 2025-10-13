Cortes de agua en San Rafael de Heredia afectarán a casi 49 mil personas esta semana

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que durante esta semana realizará dos trabajos programados que afectarán el suministro de agua potable en diferentes sectores del cantón de San Rafael, impactando a un total de 48.544 personas.

El primer corte se realizará el martes 14 de octubre, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., debido al lavado del tanque Río Segundo. Esta suspensión afectará a 8.776 personas de los siguientes sectores:

San Rafael Centro: calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda.

Los Ángeles: calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde y calle La Saca.

El segundo trabajo está programado para el jueves 16 de octubre, también entre las 7 a. m. y la 1 p. m., con motivo del lavado del tanque Chamaco. En este caso, la afectación alcanzará a 39.768 personas de los siguientes sectores:

Centro: Escuela Bilingüe Norte, Pub Shere Kan, urbanización Arguedas Molina, calle Puente Piedra, urbanización Las Bermúdez, San Martín, Depósito Rafaeleño, urbanización Los Bambúes, Altos calle Nueva, calle Dulce Nombre y Chaverrí.

San Josecito: calle Matasanos, Bajo Los Molinos, Las Angarillas, La Terraza, calle Cementerio, El Palmar y tanque Levan.

Santiago: todo el distrito de Santiago, La Suiza, condominio Altos de Palermo, condominio Portón del Valle, Flor de Itabos, Jardines Universitarios 2, residencial Angélica, Solís y las urbanizaciones Jardines de Roma, Piedra Blanca, Santiago y Terrazas.

Concepción: calle Manzanos.

La empresa también recomendó que, en caso de tener dudas por los cortes, los abonados ingresen al sitio web www.esph-sa.com o llamen al 2562-3774 para tener más detalles.