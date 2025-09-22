Consumo de combustible aumenta en época de lluvia: ¿A qué se debe?

El consumo de combustibles en Costa Rica tiende a aumentar durante la época lluviosa, según datos de los empresarios del sector.

Aunque los precios se han mantenido estables este año, factores como el mayor uso del aire acondicionado y las condiciones de conducción más difíciles hacen que los vehículos gasten más gasolina de lo habitual.

Los precios de los combustibles se ajustan regularmente, generalmente de forma mensual, para reflejar estas variaciones y otros factores del mercado.

Entender tanto los mitos como la realidad del consumo ayuda a los conductores a anticiparse y planificar mejor sus gastos durante la temporada de lluvias.

