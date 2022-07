Cierre del Parque Viva: ¿Qué opinan los vecinos sobre la medida?

Por Daniel Céspedes | 12 de julio de 2022, 13:52 PM

El viernes anterior, el Ministerio de Salud giró una orden para cerrar Parque Viva en respuesta a una supuesta denuncia “anónima”. Esta decisión implica una inhabilitación de todas las actividades en el recinto (incluidos los eventos deportivos y entrenamientos) hasta que no se presenten “medidas remediales” que respondan a los problemas de tráfico vehicular que se presentan durante los eventos.



Por su parte, la Cámara de Productores de Eventos Masivos y Afines (Capema) comunicó estar preocupada por el impacto económico que supone para ese sector, por lo que el gremio rechazó la medida, calificándola de una "extralimitación".



A la conversación también se sumaron los vecinos de la comunidad que aloja el recinto, La Guácima de Alajuela, cuya mayoría también se expresó en contra de esta medida.



Kattia Gutiérrez, quien vive al frente de la entrada del parque, aseguró estar en desacuerdo, ya que no toma en cuenta el hecho de que “muchas personas dependen” de los ingresos que generan los vecinos a partir de los eventos.



Ronny Rivera, quien vive a menos de 20 metros de la entrada, expresó que “nosotros, que somos los que vivimos más cerca, nunca nos ha perjudicado la bulla ni las presas, más bien nos hemos visto beneficiados durante los eventos”, ya que se presentan con muchas oportunidades para que los vecinos generen ingresos partiendo de los espacios de parqueo y del cuidado de los carros.



A las declaraciones de Rivera se sumaron las de otra vecina, Rosa María Berrocal: “Estas son actividades que no perjudican a nadie, más bien le dan trabajo a muchas personas que necesitan trabajar durante los eventos”.



Sin embargo, también hay vecinos que respaldan la medida. Uno de ellos es Olman Monge, quien indicó que los eventos masivos en Parque Viva “no nos benefician nada, más bien nos perjudican… porque cuando hay eventos todo se colapsa y no podemos trabajar”.



Otro vecino, Roberto Salas, hizo eco de lo indicado por Monge: “Nuestras vías se congestionan con cada concierto… ya de por sí tenemos un congestionamiento importante en la comunidad, porque solo tenemos una vía de entrada y una de salida”, aseguró.



Encuentre más detalles en el video adjunto.