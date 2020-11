Chillax suma su tercer triunfo en "Tu Cara me Suena"

El dúo Chillax ganó la gala #17 del programa ‘Tu Cara me Suena’.

Con la energía que caracteriza a David y Diego, estos hermanos subieron muy seguros al escenario para interpretar “La del pirata cojo”. Aunque reconocieron que la canción no solo les era desconocida sino que no fue de su gusto, con cada ensayo le fueron encontrando el sabor y terminaron disfrutando la letra, la música y la presentación.

“Es la imitación que más he disfrutado de ustedes”, reconoció Duvalier Quirós. Por su parte, para Alex Costa esta ha sido la mejor presentación y, de pie, les aplaudió.

Los puntos del jurado y de sus compañeros los volvieron a dejar en el primer lugar de una gala. Los Chillax suman este tercer gane al obtenido en el especial de animados como Pumba y Timón y al de Enmanuel y Mijares. En esta oportunidad, el dinero del premio será donado a Fundakur.

Con un trabajo impecable en cuanto a su imitación y voz, Gonín obtuvo el segundo lugar como Rudy La Scala e interpretando “Mi vida eres tú”. Reconoce que no solo conoce su música, sino que admira la trayectoria del ítalo-venezolano. Según el jurado, Gonín lo hizo muy bien: “Le imprimiste ese señorío de Rudy La Scala, ese ‘sexapil’, la voz, todo, te felicito”, comentó Eugenia Fuscaldo. “Es un personaje que te queda”, reconoció Montalbert.

El tercer lugar fue para Xiomara Ramírez, quien en esta gala interpretó a Kiara con el éxito de 1988 “Qué bello”. Aunque no conocía a la artista ni la canción, su trabajo minucioso la hizo imitar muy bien a la venezolana y así lo reconoció el jurado.

“La imitación fue calcada”, mencionó Alex Costa. “Qué belleza de presentación, la intensidad del personaje fue impresionante”, puntualizó Eugenia Fuscaldo.

“Oye mi amor”, del grupo Maná, transformó a Eduardo Aguirre en Fher Olivera y, como siempre, este talentoso artista logró impresionar al jurado. “El bailecito me encantó, me faltó un poquito, pero muy bien”, calificó Alex Costa. Esta noche Aguirre ocupó la cuarta posición.

Con una sorprendente energía Carmen Chinchilla se transformó en María Isabel, una niña de ocho años que cantó y bailó al ritmo de “Antes muerta que sencilla”. El jurado y sus compañeros reconocieron el avance que ha tenido esta actriz en cuanto a las imitaciones y el puntaje le dio el quinto lugar de la tabla de posiciones.

“Hiciste toda la canción en tiempo y con el acento, quedo muy satisfecho”, dijo Montalbert.

En la sexta posición quedó Sharon Abarca, quien se lució como Pilar Montenegro e interpretó “Quítame ese hombre”, canción que conocía por medio de su mamá, quien la canta en karaokes.

“Me encantó, aunque me faltó un poco más de la voz de ella”, mencionó Duvalier Quirós. Por su parte, Montalbert agradeció el cuidado de todos los detalles de la imitación.

Con una puesta en escena que incluyó el fuselaje de una avioneta en el escenario, Davis Núñez imitó al puertorriqueño Anuel AA con su canción “Ella quiere beber”. La música, luces, escenografía y coreografías hicieron de esta interpretación una de las más llamativas, aunque el puntaje final dejó a Núñez en la sétima casilla.

“Le sacaste punta al personaje”, aseguró Eugenia Fuscaldo.

Transformado en Leo Dan, René Barboza subió al escenario e interpretó la canción “Cómo te extraño”, un éxito de 1964. Para el jurado, aunque estuvo bien, faltó encontrar más la voz del argentino.

“Buscaste el color de voz, a veces escuché a René, pero has entregado alma vida y corazón en esta competencia”, agradeció Duvalier Quirós. En esta gala Barboza ocupó la octava posición.

La más esperada de la gala fue, sin duda, Keyla Sánchez. Ella asumió el reto que le hizo la producción e imitó a Paty Manterola con su canción “Que el ritmo no pare”. La presentadora no solo bailó muy bien, talento que conocimos en la quinta temporada de ‘Dancing with the stars’ en la que obtuvo el segundo lugar, sino que cantó a pesar de que ella insiste que este no es uno de sus dones.

Tanto jurado como compañeros y participantes celebraron y aplaudieron su presentación; por su parte, Sánchez agradeció a la producción la oportunidad.

Para la gala #18 de TCMS, los participantes tendrán el desafío de hacer dúos con participantes de otras temporadas, una gala que promete emociones al máximo en la recta final de la competencia.

Fotografías: Rodrigo Alfaro