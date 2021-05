CCSS aún no traslada pacientes a hospitales privados

La Clínica Bíblica, el Hospital Cima, el Hospital Metropolitano y el Hospital La Católica ya tienen listas y disponibles las camas para recibir a pacientes que les transfiera la Seguridad Social.

Se trataría de pacientes no COVID-19 y que no se encuentren en estado crítico, es decir, cuya estadía no supere los cinco días.

La medida fue anunciada, el viernes anterior, por la saturación del sistema de salud público, pero de momento la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha realizado ningún traslado.

En total, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó un plan de inversión por ¢2.400 millones. Este presupuesto alcanza para utilizar 55 camas, aunque los hospitales privados tienen disponibles 122.

Estos centros médicos habilitaron unidades no especializadas para este fin. El acuerdo incluye el internamiento, servicio de transporte extrahospitalario, exámenes de laboratorio y radiología, así como insumos y otros suministros como agujas, suturas y catéteres.

