Carlos Cerdas, el multimillonario que empezó alquilando equipos

Carlos Cerdas Araya, el cofundador de Meco, y uno de los detenidos por el denominado “caso Cochinilla”, es considerado uno de los hombres más ricos de Centroamérica.

La publicación regional de la revista Forbes calculó la fortuna del empresario costarricense en $720 millones, según datos de Fitch Ratings a diciembre del 2019.

Sin embargo, todo su imperio inició alquilando equipos, asumiendo obras pequeñas y utilizando maquinaria de segunda, según confesó el propio Cerdas a la revista colombiana Semana en una entrevista publicada en julio del 2019.

Constructora Meco fue fundada en 1977 por su padre Ángel Cerdas, “un hombre humilde y sin preparación académica" que tenía experiencia en la producción de agregados, contó Carlos Cerdas en la entrevista. Él, quién solo era un joven en aquella época, asumió como cofundador de la compañía.

Según Cerdas como era una empresa pequeña al inicio tenían dificultades para acceder a financiamiento, y fue gracias a un amigo suyo que tenía un "banco pequeño" que lograron las primeras líneas de crédito para trabajar.



Aun así, debido a que los distribuidores de maquinaria eran muy celosos para financiarles equipo empezaron trabajando con maquinaria usada.

Según el empresario costarricense, quién hoy es investigado por el Ministerio Público, cuando Meco logró cierto tamaño sintieron que Costa Rica era un país muy pequeño y fue en ese momento cuando dieron el primer paso para convertirse en una empresa multi-país, con su incursión en Nicaragua en 1992.

Sin embargo, Cerdas asegura que el mayor crecimiento de la empresa constructora se dio en condiciones lamentables, cuando a sus 26 años tuvo que asumir las riendas de la empresa tras la muerte de su padre.

“Antes de eso mi padre era una persona muy conservadora con el crédito, él le había costado eso demasiado. Me decía que no me podía endeudar” explicó durante la entrevista.