Banhvi ofrece bonos de hasta ₡9,6 millones para familias de clase media

Tener casa propia sigue siendo uno de los mayores retos para la clase media costarricense. Sin embargo, miles de familias podrían acceder a un subsidio estatal de hasta ₡9,6 millones para facilitar la compra, construcción o mejora de una vivienda.

El beneficio es otorgado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) mediante un programa que permite combinar un crédito hipotecario con un bono estatal, reduciendo la carga financiera para los solicitantes.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto en el que Costa Rica enfrenta un déficit habitacional cercano a las 150.000 viviendas, una problemática que afecta especialmente a los hogares de ingresos medios, que no califican para programas de vivienda social, pero tampoco cuentan con capacidad suficiente para asumir los altos costos del mercado inmobiliario.

Según explicó el gerente general del Banhvi, Walter Muñoz, el programa está dirigido a familias cuyos ingresos mensuales no superen los ₡1,94 millones.

Dependiendo del nivel de ingresos del núcleo familiar, el subsidio puede variar entre ₡5,8 millones y ₡9,6 millones, recursos que pueden complementar el financiamiento requerido para acceder a una solución habitacional.

El beneficio está disponible para parejas casadas o en unión libre con al menos tres años de convivencia, tengan o no hijos.

También pueden optar por el programa madres o padres jefes de hogar y otros núcleos familiares que cumplan con los requisitos establecidos.

Las familias interesadas deben realizar el trámite a través de las entidades autorizadas por el Banhvi, entre ellas bancos públicos y privados, mutuales y cooperativas.