Anuncian nuevo vuelo directo entre Costa Rica y Texas: conozca cómo operará

Costa Rica contará con un nuevo vuelo directo hacia Estados Unidos a partir de marzo de 2027, cuando entre en operación una ruta que conectará el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con la ciudad de Austin, Texas.

La aerolínea Southwest confirmó la habilitación de este nuevo servicio, que operará todos los sábados a bordo de un avión con capacidad para 175 pasajeros.

La nueva conexión busca fortalecer la conectividad aérea entre ambos destinos y ampliar las opciones de viaje hacia uno de los mercados emisores de turistas más importantes para Costa Rica.

Durante el primer semestre de este año, el país recibió más de 966.000 turistas estadounidenses por vía aérea, lo que representa un crecimiento del 4,1% en comparación con el mismo período del año anterior.