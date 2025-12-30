Acumulado de la JPS inicia 2026 con más millones: ¿Por qué subió el premio?

El premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) para la Lotería Nacional y los Chances iniciará 2026 con más dinero de lo habitual para repartir.

El acumulado arrancará con ¢340 millones, gracias a que 17 fracciones del premio ganador del pasado domingo 28 de diciembre no se vendieron y serán reintegradas al monto del acumulado.

Durante el Segundo Sorteo Extraordinario de Consolación, también salió el premio acumulado, que repartía un total de ¢425 millones en tres enteros, es decir, ¢14 millones por fracción.

El número ganador del acumulado fue el 46, serie 536. De las 30 fracciones disponibles, solo 13 se vendieron, mientras que 17 regresaron a la JPS, confirmó la institución.

A diferencia de lo ocurrido con el premio del Gordo Navideño, este dinero no jugado se sumará al acumulado, elevando significativamente el monto que se repartirá el próximo domingo 4 de enero de 2026.

Así, en lugar de los ¢100 millones con los que normalmente iniciaría el primer sorteo, tras salir el acumulado, el premio para 2026 será de ¢340 millones.

El primer sorteo de Lotería Nacional del año se realizará el próximo domingo 4 de enero, mientras que los Chances volverán a jugarse el martes 6 de enero.



