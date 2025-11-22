Rina Vega y Gregory Cabrera presentan su nuevo tema cargado de romance y cumbia

Nota escrita por Alanis Alvarado.



Rina Vega y Gregory Cabrera unen sus voces para darle vida al tema "Navegando en tu querer", una propuesta que combina el romanticismo con los ritmos alegres y contagiosos de la cumbia.

Con este lanzamiento, los artistas buscan emocionar al público y tocar su corazón a través de una historia de amor. Aunque el tema tiene un enfoque más sentimental, mantiene el ritmo característico que distingue a Rina y Gregory.

"Aunque seguimos manteniendo la esencia de la cumbia, esta canción tiene un tono más íntimo y sentimental. La hicimos con mucho amor y cariño, como siempre lo hacemos para todos nuestros seguidores”, recalcó Vega.

Por su parte, Cabrera explicó el concepto detrás de la canción, la cual muy pronto sonará en las principales emisoras del país y en plataformas digitales.

"Es una forma de comparar el proceso de conquistar a una mujer con un viaje por el mar, un lugar lleno de belleza pero también de desafíos. Así es el amor, lleno de momentos maravillosos, pero también de riesgos. Queríamos transmitir esa sensación de aventura y fascinación”, dijo.

Tanto Vega como Cabrera continúan evolucionando en su música, apostando por canciones que, además de invitar a bailar, también transmiten mensajes y despiertan emociones reales.