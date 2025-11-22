¿Por qué Jair Cruz se adueñó del micrófono en Sábado Feliz? Esta es la razón

El locutor y presentador Jair Cruz estuvo presente en Sábado Feliz como representante del elenco de El Chinamo y formó parte del jurado en la gran final de Piratas del Ritmo. Esa fue la razón principal por la que se adueñó del micrófono durante el programa.

Cruz comentó que ser parte de Sábado Feliz fue una experiencia muy divertida y que disfrutó muchísimo colaborar como jurado en una final tan especial, donde l﻿a pareja seleccionada obtuvo pase directo a participar en el mismo formato dentro de El Chinamo, uniéndose a las demás duplas escogidas para competir.

Realmente me encantó, porque entendí muchos aspectos que se valoran, como la actitud, la preparación y, por supuesto, la conexión”,mencionó el presentador.

Además, aprovechó la oportunidad para invitar al público sabatino a unirse a la mejor fiesta de fin de año a través de la pantalla de Teletica a partir del 11 de diciembre, y desde ya, siguiendo todo el ambiente festivo en las redes sociales del programa.

“Esperamos que nos acompañen en la mejor fiesta de fin de año y que puedan disfrutar y pasarla bien, ya sea desde su casita o bien como público”, recalcó el locutor.

No se pierda La Previa todos los miércoles de noviembre a las 7:30 p. m. por TD+2. Habrá regalos y mucha diversión para ir calentando motores rumbo al gran arranque.