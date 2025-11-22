Pareja ganadora de 'Piratas del Ritmo' llevará su talento a 'El Chinamo'

Nota escrita por Alanis Alvarado.

La gran final de Piratas del Ritmo en Sábado Feliz coronó como ganadores a Carlos Arrieta y Anayansi Sancho, quienes ahora se preparan para competir en El Chinamo —formato que dará inicio el próximo 11 de diciembre— y buscar llevarse el premio que tiene lista la producción para esta dinámica.



La pareja expresó la emoción que sienten por este nuevo reto.

“Sabemos que tenemos una tarea importante al representar a Sábado Feliz en El Chinamo, pero estamos listos para dar lo mejor de nosotros y dejar en alto el nombre del programa”, comentaron.

También aseguraron que su personalidad será clave para conectar con el público.

“Somos una pareja extrovertida y sabemos que el público disfruta nuestro trabajo. Vamos con un vestuario nuevo y muchas ganas de sorprender”, añadieron con entusiasmo.

El Padre Mix, quien fungió como juez en la competencia, destacó que la actitud, dedicación y conexión de Carlos y Anayansi con la audiencia fueron determinantes para que alcanzaran este logro.

“Son personas que se preparan con dedicación, que logran hacer sonreír a la audiencia y que representan lo mejor de las familias. Su entusiasmo y el amor que le ponen a lo que hacen es evidente, y estoy seguro de que muchas familias se identificarán con ellos”, afirmó.

Con mucha ilusión, la pareja se alista para representar de la mejor manera a Sábado Feliz, decidida a conquistar el escenario de El Chinamo y seguir robándose los aplausos del público.