Padre Mix se une como juez a Los Piratas del Ritmo en 'Sábado Feliz'

Andrés Zamora, más conocido como "El Padre Mix", aceptó un nuevo reto en su carrera: ser parte del panel de jueces en el concurso Los Piratas del Ritmo de Sábado Feliz. Con esta participación, el locutor vive una faceta diferente que lo acerca aún más a las familias costarricenses.

El también locutor asegura que este tipo de espacios son necesarios.

“Hoy la gente está sedienta de entretenimiento sano, de momentos que les permitan salir de la rutina y regalar un poquito de alegría cada día”, recalcó.

Un concurso lleno de sabor

En la pista, las parejas deberán demostrar su talento con cuatro ritmos principales: swing criollo, salsa, merengue y cumbia. El concurso empieza este sábado 4 de octubre y, semana a semana, los participantes deberán enfrentar estos estilos.

La pareja ganadora de cada edición recibirá cien mil colones y tendrá la oportunidad de avanzar a la final. Quienes lleguen a esa última etapa lucharán por un premio especial: el pase directo a la versión de Los Piratas del Ritmo de El Chinamo.

El jurado que lo decidirá todo

El panel de jueces lo termina de conformar Yessenia Reyes, bailarina de Mira Quién Baila (MQB), César Abarca, bailarín profesional, y el cantante nacional Gregory Cabrera.

Ellos coinciden en que lo más importante no es solo la técnica o el vestuario, sino que las parejas inscritas disfruten, transmitan energía y hagan vibrar al público con cada presentación.

Jurado Los Piratas del Ritmo

​¿Cómo participar?

Si usted quiere ser parte del concurso Los Piratas del Ritmo, inscríbase en pareja enviando un mensaje al WhatsApp 6399-9992 (número oficial de la producción).

Así que ya lo sabe, lo único que necesita es buena actitud, energía positiva y muchas ganas de bailar.