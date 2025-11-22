Johnny López recibe emotiva sorpresa en 'Sábado Feliz'

Nota escrita por Alanis Alvarado.



El periodista y presentador Johnny López vivió un momento inolvidable en Sábado Feliz, cuando la producción decidió celebrarle su cumpleaños. Además de un queque espectacular, Johnny recibió una sorpresa que le tocó el corazón: la llegada al set de su mamá, María Eugenia Badilla, y de su pareja, el comunicador Marcelo Castro.

La aparición de ambos ocurrió justo mientras todos le cantaban el “cumpleaños feliz”. Al verlos ingresar, Johnny no pudo ocultar la emoción y la alegría de tener ahí a dos de las personas más importantes de su vida.

Por su parte, su mamá expresó el profundo orgullo que siente por cada paso que él ha dado, destacando su dedicación, su crecimiento y la calidad humana que siempre lo ha caracterizado.

“Siempre le pido a Dios que lo bendiga con salud y fortaleza. Estoy muy orgullosa de él y lo amo muchísimo”, afirmó.

Marcelo Castro —con quien Johnny comparte 15 años de relación— resaltó su perseverancia y su enorme amor por la familia.

“Johnny es un ser humano excepcional. Nunca se rinde y siempre tiene nuevos proyectos. Desde que lo conocí soñaba con apoyar a sus padres, y hoy cuentan con tres restaurantes”, recalcó.

María Eugenia, Johnny López y Marcelo Castro.

