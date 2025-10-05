“Improvisar y bailar con corazón”: la fórmula que los llevó a ganar Los Piratas del Ritmo

Nota escrita por Alanis Alvarado.

La primera edición de Los Piratas del Ritmo, en Sábado Feliz, dejó como ganadores a Carlos Arrieta Ramos y Anayansi Sancho García, una pareja que conquistó al público y a los jueces con una presentación llena de energía, espontaneidad y autenticidad.

Lejos de ensayar coreografías elaboradas, los ganadores confesaron que su secreto fue dejarse llevar por la experiencia.

“En realidad, no nos preparamos. Tenemos años de bailar juntos y lo que salió hoy fue lo que ya traíamos. Al final, lo improvisado, a veces, sale mejor”, contaron entre risas.

Aunque reconocieron que el swing y el bolero criollo no son sus ritmos más fuertes, disfrutaron cada momento en el escenario y destacaron que la clave estuvo en confiar en lo que saben hacer.

“Sabíamos que iba a ser una competencia dura, pero nos defendimos siendo nosotros mismos”, expresaron emocionados.

Carlos, originario de Alajuela, y Anayansi, de San José, agradecieron la oportunidad de participar en el programa y celebraron el apoyo del público que los acompañó en cada etapa de la competencia.

Con su carisma y espontaneidad, dejaron claro que cuando se baila con el corazón, la diferencia se nota en la pista.

