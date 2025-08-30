25 años de ‘Sábado Feliz’: Vea aquí el programa y la despedida de Natalia Rodríguez

El programa que durante un cuarto de siglo ha acompañado a las familias costarricenses, Sábado Feliz, festejó este fin de semana sus 25 años con una edición especial llena de música, sorpresas y recuerdos entrañables.



La transmisión no solo conmemoró la trayectoria del espacio televisivo, sino que también estuvo marcada por un adiós: Natalia Rodríguez, quien después de 13 años de ser parte del elenco, tuvo su última aparición en pantalla (repase el programa completo en el video adjunto en la portada).



El aniversario tuvo además un fuerte impacto emocional para Mauricio Hoffmann. Su padre, don Nelson, fundador y pilar del programa, dejó escrito cómo debía celebrarse esta fecha antes de su fallecimiento, y ese guion fue respetado al pie de la letra.



Como toda fiesta, la celebración incluyó la participación de artistas invitados como Gregory Cabrera, Rina Vega y Los Pirulos, además de dinámicas, piñata y queque, elementos que don Nelson había pedido para que el público viviera la ocasión como una verdadera reunión familiar.



A lo largo de sus 25 años, Sábado Feliz se ha convertido en sinónimo de entretenimiento sano y unión familiar. Y aunque esta etapa marca la despedida de una de sus presentadoras más queridas, la producción promete nuevas sorpresas y mantener viva la esencia que lo ha hecho único en la televisión nacional.