Tom Brady se retira de la NFL, según medios estadounidenses

El temible, pero esperable día para todos los amantes de la NFL parece llegar este sábado.

Según los periodistas Adam Schefter y Jeff Darlington de la cadena ESPN, Tom Brady anunció su retiró del fútbol americano tras 22 exitosas temporadas.

La noticia de inmediato recorrió el mundo y cadenas como Fox Sports y Bleacher Report replicaron la información.

Tom Brady is retiring from football, multiple sources tell @JeffDarlington and @AdamSchefter. pic.twitter.com/KK5RX40ytR