Tom Brady, el "hombre perfecto" que ganó su 7º título de la NFL

Reuters Tom Brady llevó a los Buccaneers de Tampa Bay hasta la victoria.

En su primera temporada con los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady llevó a su equipo a lo más alto.

Considerado por muchos como el mejor quarterback (mariscal de campo) de la historia de la NFL, Brady lideró a sus nuevos compañeros a una clara victoria ante los Chiefs de Kansas City por 31-9 en el estadio Richmond James de la ciudad de Tampa.

Con su participación en la final de este domingo 7 de febrero, son ya 10 las apariciones de Brady en el Super Bowl y siete los títulos conseguidos.

En cuatro de esos triunfos fue reconocido como el mejor del partido y en otras tres ocasiones fue elegido como el jugador más valioso de la NFL, la liga profesional del fútbol americano.

Getty Images Pese a ser elegido en el puesto 199 del draft en el año 2000, Tom Brady solo necesitó dos años para guiar a los Patriots y al título de la NFL y uno con los Buccaneers.

Los otros seis "Supertazones" los logró con su anterior equipo, los Patriots de Nueva Inglaterra, la formación en la que jugó durante casi toda su carrera (2000-2019).

Sus números son suficientes para ser considerado unánimemente como el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL, pero ese es un debate que sigue abierto en Estados Unidos.

La razón es que el legendario mariscal de campo de 43 años divide opiniones y, si bien hay un gran número de aficionados que lo admiran, también hay otros que simplemente lo detestan.

Modelo

"Es un poco la envidia, los celos, de que es alguien a quien aparentemente le sale todo bien, que difícilmente pierde", le dijo a BBC Mundo hace dos años el periodista mexicano Pablo Viruega, especialista de fútbol americano para la cadena deportiva ESPN.

Reuters Los números de Tom Brady no dejan duda sobre su valía deportiva.

"Es como cuando uno iba a la secundaria y no te caía bien el alumno que sacaba las mejores calificaciones, siempre estaba en el cuadro de honor y era el favorito de la profesora", explicó.

"Y si de paso es bonito y tiene de novia a la más bonita del salón no deja nada para nadie más".

Las palabras de Viruega hacen referencia a la vida que muchos consideran modélica de Brady, casado con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen y fiel defensor de una alimentación saludable.

En su libro "El método TB12" explicó cómo bebe cerca de 10 litros de agua al día, nunca ha probado el café, duerme con pijamas especiales que ayudan a la recuperación de su cuerpo y sigue una dieta vegana la mayor parte del año.

Getty Images Su matrimonio con la modelo brasileña Gisele Bündchen forma una de las parejas más populares de Estados Unidos.

Sin embargo, Viruega cree que hay otros dos factores que pueden explicar la antipatía que genera lejos de la costa noreste de Estados Unidos.

Uno fue la impresionante racha de los Patriots durante el siglo XXI.

"El ganador suele ser odiado y pocas veces reconocido. Está en la cultura humana apoyar al débil, un poco como el complejo de David y Goliat", comentó el periodista mexicano.

El otro es su vínculo con dos escándalos que acompañarán por siempre su nombre: el Spygate (el caso de espionaje por el que los Patriots y su entrenador Bill Belichick fueron multados en 2007) y el Deflategate (por el que Brady fue acusado -y suspendido cuatro partidos- de desinflar los balones en la final del campeonato de 2015).

"Es algo que la gente no se lo va a quitar de la cabeza nunca".

Injusto

El propio Brady compartió otra teoría por la que él considera que es tan odiado: nunca tuvo la oportunidad de representar a Estados Unidos en un torneo internacional.

Getty Images De Tom Brady se destaca su capacidad para hacer jugar mejor a sus compañeros.

En entrevista con la cadena NESN en 2018, Brady lamentó que los aficionados que no siguen a los Patriots nunca lo hayan apoyado, como sí es el caso de jugadores en otros grandes deportes como el baloncesto, el hockey sobre hielo, fútbol o el mismo béisbol.

"A la mayoría de los estadounidense que viven en otras partes del país no les gustan los Patriots", dijo.

"No les gusto yo, y lo puedo entender, ya que hubo una época que fui aficionado de los San Francisco 49ers".

"A ellos les gustaría ver a su equipo ganar y cuando eso no pasa dirigen su frustración hacia un lado. Y como hemos sido muy exitosos, esa frustración viene dirigida hacia nosotros", concluyó.

Viruega considera que no es justo que ese sentimiento condicione la grandeza de Brady.

"Para mi es el mejor de todos los tiempos, más allá de que sea difícil relegar a un segundo puesto a Joe Montana", dijo el especialista de ESPN.

"La diferencia es que ha sabido ganar sin tener el mejor equipo, que si lo tuvo Montana".

"Ninguno de los jugadores que ganaron en 2002 frente a San Luis se encuentra ahora en el salón de la fama", señaló Viruega.

Getty Images El hecho de que se dijera que Brady era votante de Trump (algo que ha desmentido) no le ha ayudado a tener buena imagen entre los sectores más liberales de la sociedad estadounidense.

No hay duda de que Brady sí lo estará, nada mal para un jugador que fue elegido como el 199 del draft o sorteo.

"Es impresionante la manera en la que saca el balón, tan rápido", destacó el periodista deportivo.

"Parece que el tiempo no pasa en él. La preparación que tiene no solo del juego sino de su persona, el cuidado que tiene para no sufrir lesiones, la ejecución, la mentalidad, la personalidad, la manera de dominar un sistema y la forma de hacer que en ese sistema todos puedan brillar es admirable".

Brady ya anunció que le gustaría jugar hasta los 45 años -ahora tiene 43- para seguir aumentando su leyenda.

Algo que volvió a hacer, guste o no, este domingo frente a los Chiefs.

* Este artículo fue publicado originalmente en 2019 y fue actualizado con el triunfo de los Buccaneers de Tampa Bay sobre los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl 2021.

