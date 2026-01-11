Rams y Bears avanzan en el inicio de los playoffs de la NFL

Los Ángeles, Estados Unidos | Los Los Angeles Rams y los Chicago Bears avanzaron a la ronda divisional de los playoffs de la NFL tras vencer este sábado, respectivamente, a los Carolina Panthers y a los Green Bay Packers en el inicio de la postemporada.

Con Matthew Stafford lanzando para 304 yardas y tres touchdowns, los Rams se impusieron desde atrás 34-31 en una sufrida pugna en el Bank of America Stadium, en Charlotte.

A pesar de una lesión en la mano que parecía afectar gravemente su lanzamiento, el mariscal de campo de 37 años lanzó un touchdown salvador en el último minuto para evitar el bochorno de los Rams y avanzar a la ronda divisional de la Conferencia Nacional (NFC).

Lo hizo al proveer un pase preciso de 19 yardas para el ala cerrada Colby Parkinson, quien, con 38 segundos en el reloj, aseguró el ovoide y giró con el tiempo y espacio justos, pegado a la línea lateral, para sellar la remontada.

“Fue un esfuerzo total del equipo. Obviamente cometimos algunos errores en el camino”, dijo Stafford al canal FOX. “Hay muchas cosas que debemos mejorar, pero encontramos una forma de ganar el partido”.

Amplios favoritos para la contienda en Carolina del Norte, los Rams pusieron fin al regreso de los Panthers a la postemporada tras ocho años de ausencia.

Además, dieron pie a un verdadero clásico que catapultó el futuro de Bryce Young, de 24 años, como mariscal de campo de los Panthers en la liga de football americano más poderosa del planeta.

- Young enseña sus cartas -

Young, seleccionado por Carolina con la primera elección del draft de 2023, lanzó para 264 yardas, un touchdown y una intercepción en su debut en playoffs, a los que su equipo llegó con un récord de 8-9.

Los locales se repusieron luego de estar abajo por 14 puntos temprano en el segundo cuarto y tomaron la ventaja con 2:39 minutos por jugar, pero finalmente no pudieron alcanzar un gol de campo que les permitiera extender el juego.

El cuerpo de receptores fue dominado por Puka Nacua, con 111 yardas y un touchdown para los Rams, mientras que Jalen Coker sumó 134 yardas y una anotación por los Panthers.

Superada la ronda de comodín, los Rams chocarán, en principio, con los Seattle Seahawks en la ronda divisional la próxima semana.

Los angelinos están entre los favoritos para el Super Bowl, que se disputará en California, en la casa de sus rivales de la NFC, los San Francisco 49ers.

Los 49ers se enfrentarán a los campeones defensores, Philadelphia Eagles, en otro partido de comodín el domingo.

- Los Bears se reponen con remontada histórica -

En el cierre de la jornada, los Bears lograron reponerse después de estar abajo por 18 puntos (21-3) al medio tiempo y dejaron en el camino a unos combativos Green Bay Packers.

Su triunfo en el Soldier Field de Chicago fue el primero en 15 años en esta instancia y la mayor remontada en playoffs.

Caleb Williams se mostró como un mariscal de campo de élite al lanzar para 361 yardas, dos touchdowns y reponerse a dos intercepciones.

“Jugamos con el enojo y con la frustración y lo hemos utilizado para nuestro beneficio”, dijo Williams. “Debemos seguir mejorando esta semana; hay que entender dónde estamos para ejecutar las cosas pequeñas”.

El duelo dejó una jugada para la memoria: un pase de 25 yardas para DJ Moore directo a la zona de anotación con 1:43 minutos por jugar.

Pero la figura fue el brasileño Cairo Santos, al conectar goles de campo de 27, 34 y 51 yardas.

Los Rams y los Bears —que aseguraron la localía para la siguiente instancia— se suman a Seahawks y Broncos en la ronda divisional.

Seahawks y Broncos lograron el pase directo a la segunda ronda al obtener el mejor récord de conferencia en la temporada regular.