Panthers eligen a Young como número uno del Draft y González jugará en Patriots

28 de abril de 2023, 8:58 AM

Los Carolina Panthers escogieron el jueves al mariscal de campo Bryce Young, de la universidad de Alabama, con el número uno del Draft de la NFL mientras Christian González fue elegido por los New England Patriots y presumió de sus raíces colombianas en el escenario.

Cuando Young ya se había colocado la gorra de los Panthers, los Houston Texans seleccionaron al 'quarterback' C.J. Stroud (Ohio State) en la segunda posición y dieron la sorpresa al hacerse en el último momento con la tercera plaza para elegir al cotizado 'linebacker' Will Anderson Jr. (Alabama).

Carolina tenía el claro objetivo de hacerse con un 'quarterback' para reencauzar el rumbo de la franquicia, que no clasifica a los playoffs desde la temporada 2017.

"Voy a darlo todo por la franquicia, por la organización, por los entrenadores que creyeron en mí y me seleccionaron", aseguró Young frente a los miles de aficionados congregados en la icónica zona de Union Station de Kansas City.

Christian González (Oregon), de padres colombianos, fue elegido en el número 17, más abajo de lo esperado, pero a cambio formará parte de los emblemáticos New England Patriots.

"Es (la bandera) colombiana. Significa todo. Me la he puesto por toda la gente de Colombia. Me encanta que puedan admirarme", explicó al bajar del escenario.