NFL suspende a cinco jugadores por realizar apuestas

Nueva York, Estados Unidos | La Liga de Football Americano (NFL) anunció este viernes la suspensión de cuatro jugadores de los Detroit Lions y uno de los Washington Commanders por participar en apuestas deportivas.



Quintez Cephus y C.J. Moore, receptor y 'safety' de los Lions, y Shaka Toney, ala defensiva de los Commanders, quedaron suspendidos indefinidamente por realizar apuestas en partidos de la pasada temporada de la NFL.



El trío se quedará sin jugar como mínimo la totalidad de la próxima campaña, avanzó la liga en un comunicado.



Los otros dos jugadores sancionados también pertenecen a los Lions, los receptores Jameson Williams y Stanley Berryhill, y recibieron seis partidos de suspensión por llevar a cabo apuestas en otros deportes desde instalaciones de la franquicia.



Tras su investigación, la NFL dijo que "no descubrió ninguna evidencia que indique que se utilizó información privilegiada o que algún juego se vio comprometido de alguna manera" por las actividades de estos cinco jugadores.



Poco después de las suspensiones, los Lions anunciaron que Cephus y Moore quedaban fuera del equipo.



En el caso de Jameson Williams, elegido por los Lions en la primera ronda del Draft de 2022, su agencia de representación recalcó que la suspensión no fue producto de una apuesta relacionada con la NFL sino del lugar donde la llevó a cabo.



"Jameson asume toda la responsabilidad por sus acciones", dijo la agencia Alliance Sports en un comunicado. "Sin embargo, es importante señalar que la infracción de Jameson no fue por apostar en football, sino más bien debido a una regla técnica con respecto a la ubicación real en la que se hizo la apuesta en línea, que sería permitida por la NFL fuera de las instalaciones del club".



"Jameson nunca pondría en peligro intencionadamente la integridad del juego que tanto ama y espera volver con su equipo lo antes posible", señaló el texto.



Estas sanciones por apuestas son las primeras en la NFL desde que Calvin Ridley fue suspendido para la temporada 2022 por apostar un año antes en partidos de la NFL, incluidos los de su propio equipo, los Atlanta Falcons.



Ridley fue readmitido el mes pasado por la NFL tras haber sido traspasado a Jacksonville.