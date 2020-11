NFL: Steelers superan a Ravens para mantenerse invictos

Washington, Estados Unidos | El mariscal de campo Ben Roethlisberger lanzó para 182 yardas y dos touchdowns y los Steelers de Pittsburgh se mantienen como el único invicto de la liga de football americano (NFL) al vencer este domingo a los anfitriones Ravens de Baltimore por 28-24.



Robert Spillane, de Pittsburgh, devolvió una intercepción a 33 yardas para un touchdown a solo 54 segundos de iniciado el juego, y los Steelers mejoraron su balance a 7-0 en la temporada de la NFL, en su mejor comienzo desde 1978.

Por el otro lado, el mariscal de campo Lamar Jackson lanzó para 208 yardas y dos touchdowns y corrió 16 veces para 65 yardas, pero sus Ravens cayeron a 5-2 y dos juegos detrás los Steelers en la División Norte de la Conferencia Americana.

Baltimore tomó una ventaja de 17-7 en el medio tiempo con un pase de touchdown de 6 yardas de Jackson a Miles Boykin, un touchdown de 1 yarda de Gus Edwards y un gol de campo de Justin Tucker de 51 yardas.

Pero Roethlisberger, quien completó 21 de 32 pases, encontró a Eric Ebron en un pase de touchdown de 18 yardas y James Conner agregó uno de una yarda para levantar a los Steelers a 21-17 al comienzo del último cuarto.

En otros encuentros dominicales de la NFL, los Kansas City Chiefs mejoraron a 7-1 al derrotar a los New York Jets (que todavía no ganaron en la temporada) 35-9 y Buffalo se movió a 6-2 al superar 24-21 a los New England Patriots, que tienen récord negativo de 2-5.

Por otro lado, los Green Bay Packers y Tennessee Titans cayeron a 5-2 cada uno.

Los Packers cedieron 28-22 ante Minnesota, mientras que los Titans fueron derrotados 31-20 por Cincinnati.