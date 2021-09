NFL: Rams ponen en juego su invicto ante Brady y sus Buccaneers

Los Angeles Rams presentarán sus credenciales de aspirante al Super Bowl al recibir el domingo en su estadio a Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers en un duelo de equipos imbatidos en la liga de football americano (NFL).

Con triunfos frente a los Chicago Bears y los Indianapolis Colts, la franquicia angelina ha arrancado con solidez una temporada que esperan culminar en febrero con su presencia en el Super Bowl que hospedarán en su flamante SoFi Stadium.

La llegada del mariscal de campo Matthew Stafford ha dado un nuevo aire a la ofensiva de los Rams, mientras que la defensa dirigida por Aaron Donald ya terminó el año pasado como la mejor de la liga.

Los Rams necesitarán de todas sus armas el domingo ante Brady y sus 'Bucs', los actuales campeones de la NFL, que han vuelto a la competición rebosantes de confianza promediando casi 40 puntos por partido en las victorias sobre Dallas y Atlanta.

A sus 44 años, Brady ha comenzado la temporada a un nivel tan alto que se sitúa en las primeras conversaciones sobre el premio MVP (Jugador Más Valioso).

En los dos primeros juegos, el veterano 'quarterback' acumuló 655 yardas de pase con nueve touchdowns, cinco de ellos ante los Falcons.

"Tom es el competidor definitivo", describió Raheem Morris, coordinador defensivo de los Rams, a Tom Brady, quien jugará en Los Ángeles por primera vez en sus 21 años de carrera en la NFL.

"Es uno de los tipos que se ha ganado el respeto en esta liga, y no tenemos más que respeto por Tom y por lo que ha sido capaz de hacer en los dos sitios en los que ha jugado", dijo Morris sobre la ex figura de los New England Patriots.

Para Matthew Stafford, con sólidas actuaciones en los dos primeros partidos (599 yardas y cinco touchdowns), Brady está jugando tan bien como nunca.

"El tipo la lanza tan bien como cualquiera en la liga todavía", dijo Stafford. "Tengo un gran respeto por lo que ha hecho en el pasado y lo que está haciendo ahora. Está jugando un gran football, lo mejor que le he visto jugar".

Equipos invictos.

Los Rams son uno de los tres equipos de la poderosa división oeste de la Conferencia Nacional que se mantienen imbatidos antes de la tercera semana.

Los Arizona Cardinals tratarán también de mantener su inicio perfecto de temporada en su visita a los Jacksonville Jaguars, que no conocen la victoria, mientras que los San Francisco 49ers reciben a los Green Bay Packers en el último partido del domingo.

Tras la paliza recibida en su debut contra New Orleans, los Packers y su estrella Aaron Rodgers viajan a California con mejor ánimo después de su triunfo 35-17 contra Detroit el lunes.

Los 49ers fueron uno de los equipos que se interesaron durante la temporada baja por Rodgers en medio de las versiones que indicaban que quería salir de los Packers.

Ese mismo domingo, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, subcampeones de liga, recibirán a Los Angeles Chargers y los Patriots a los New Orleans Saints.

La jornada cerrará el lunes con los Dallas Cowboys ejerciendo por primera vez de anfitriones esta temporada frente a los Philadelphia Eagles.