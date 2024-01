Los 49ers sobreviven ante Packers y Jackson comanda a Ravens en playoffs de NFL

Rescatados por su estrella Christian McCaffrey, los San Francisco 49ers lograron el sábado una agónica victoria 24-21 ante los Green Bay Packers en la ronda divisional de la NFL, mientras Lamar Jackson condujo al triunfo a los Baltimore Ravens ante los Houston Texans.



San Francisco será anfitrión de la final de la Conferencia Nacional contra el ganador del duelo del domingo entre los Detroit Lions y los Tampa Bay Buccaneers mientras Baltimore hospedará la de la Americana ante el vencedor del choque entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills.



Los 49ers, primer sembrado de la Nacional, estuvieron al borde de encajar la mayor sorpresa de los playoffs ante los Packers, séptimo, frente al incrédulo público del Levi's Stadium de Santa Clara.



Green Bay dominaba por 17-21 cuando el joven 'quarterback' Brock Purdy resurgió con una brillante serie ofensiva que culminó con un touchdown de McCaffrey que ponía por delante a los 49ers a solo un minuto y 7 segundos del final.



Jordan Love, el mariscal de campo de Green Bay, trató después de avanzar hacia posiciones de gol de campo, pero condenó a su equipo lanzando un precipitado pase a Cristian Watson que fue interceptado por Dre Greenlaw sellando el triunfo local.



Los 49ers, que no caen en la ronda divisional desde los playoffs de 2002, acabaron celebrando su cuarto boleto a la final de conferencia en los últimos cinco años.



McCaffrey, que ha logrado touchdowns en 14 de sus 17 partidos en playoffs, fue la figura de San Francisco con un total de 128 yardas de carrera y 2 anotaciones.



En la batalla entre los dos prometedores 'quarterbacks', Purdy acabó con 252 yardas de pase para un touchdown y Jordan Love con 194 para dos anotaciones pero también tropezó con dos intercepciones clave.



Love, quien se ha erigido como un relevo de garantías del icónico Aaron Rodgers, controló el ritmo del partido durante los tres primeros cuartos mientras Purdy se resentía de la presión de los favoritos 49ers.



Los Packers llegaron a tener una ventaja de 14-21 al final del tercer cuarto, cuando San Francisco ya no podía contar con su receptor estrella Deebo Samuel por una lesión en el hombro.



En el arranque del último parcial, el pateador Jake Moody acercó rápidamente a los locales en el marcador con un gol de campo de 52 yardas.



Bajo una intensa lluvia, San Francisco no lograba culminar la remontada hasta que Purdy se sacó de la chistera su mejor serie ofensiva para que McCaffrey lograra el touchdown salvador con una poderosa carrera de seis yardas.



"Por algo este es un juego de cuatro cuartos. Al inicio me dije: 'Tengo que ser mejor, más eficiente'. Cuando la temporada está en juego, tienes que encontrar la forma de ganar por tus compañeros", comentó señaló con alivio Purdy.