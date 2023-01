Jugador de la NFL que sufrió paro cardíaco presenta "signos de mejora"

Jordon Rooney, un amigo y representante de marketing de Hamlin, dio una actualización médica este miércoles. "En este momento, las cosas se están moviendo en una dirección positiva", dijo Rooney a NFL Network. Rooney cuestionó la afirmación del tío de Hamlin, Dorrian Glenn, de que Hamlin fue resucitado en el hospital y en el campo. También dijo que la familia de Hamlin no estaba feliz de ver las críticas hacia Higgins por el golpe que hospitalizó a Hamlin.

"Esa fue una jugada de fútbol regular", dijo Rooney. "La familia no quiere ningún rechazo en Tee en absoluto".

Los jugadores de la NFL regresaron a los entrenamientos este miércoles antes del último fin de semana de juegos de la temporada regular, donde los Bills estaban programados para recibir a New England el domingo.



Los fanáticos se reunieron frente al estadio local de los Bills para realizar una vigilia de oración por Hamlin.



La NFL dijo que el juego Bills-Bengals, que tendría un impacto en las cabezas de serie de los playoffs, no se completará esta semana y no se comprometió a fijar fecha para completar el juego.



Con una semana libre programada antes de las finales de la conferencia de playoffs y el Super Bowl del próximo mes, la NFL podría retrasar los juegos de postemporada planificados una semana cada uno para terminar el juego Bills-Bengals la próxima semana.