El mercado de estrellas de NFL se pone en marcha con Rodgers y Wilson

Las primeras grandes piezas del mercado de la Liga de Football Americano (NFL) se acomodaron este martes con la continuidad de Aaron Rodgers en los Packers y el traspaso de Russell Wilson a los Broncos.



Sellado el futuro de Rodgers y Wilson, considerados los quarterbacks de mayor nivel que podían cambiar de uniforme, se esperan ahora movimientos de otros equipos que aspiran a mejorar esa posición.

El primer gran anuncio del mercado de la NFL, que concluyó su temporada en febrero con el triunfo de los Rams en el Super Bowl, zanjó las posibilidades de ver a Rodgers en una franquicia distinta a los Green Bay Packers.

Después de semanas de incertidumbre, el actual MVP (Jugador Más Valioso) de la liga confirmó su continuidad la próxima temporada en Green Bay, en medio de reportes de que habría acordado una renovación a largo plazo.

ESPN y NFL Network reportaron que Rodgers, de 38 años, acordó extender su contrato con los Packers más allá de los 40.

Según NFL Network, Rodgers jugará otros cuatro años en Green Bay a cambio de unos 200 millones de dólares, de los cuales 153 millones estarán garantizados.

Poco después, Rodgers confirmó en Twitter que permanecerá en Green Bay la próxima temporada, pero dijo que los detalles que se han reportado de su contrato son "inexactos".

Hey everyone, just wanted to clear some things up; YES I will be playing with the @packers next year, however, reports about me signing a contract are inaccurate, as are the supposed terms of the contract I “signed”. I’m very excited to be back 💪🏼 #year18❤️