El cornerback de los Jets, en estado crítico tras recibir un disparo

El cornerback del equipo de football americano New York Jets, Kris Boyd, se encuentra en estado crítico, pero estable tras haber recibido un disparo en el abdomen el domingo, informaron medios estadounidenses.

El incidente ocurrió fuera de un restaurante en el centro de Manhattan en las primeras horas del domingo, después de que una disputa se tornara violenta y un hombre armado disparara dos veces, según medios.

Boyd fue trasladado a un hospital, según el Departamento de Policía de Nueva York, quien se encarga de la investigación del caso, sin que por el momento se hayan realizado detenciones.

Su compañero en los Jets, Jermaine Johnson, publicó un mensaje en las redes sociales pidiendo oraciones por Boyd.

"Señor, por favor, coloca tu mano sanadora sobre Kris y guíalo de regreso a la salud y la seguridad. Señor, te pido que lo ayudes a superar esto con seguridad", escribió Johnson.

Boyd, de 29 años, se unió a los Jets con un contrato de un año como agente libre, pero no ha jugado desde que sufrió una lesión en el hombro durante la pretemporada.

Anteriormente, jugó para Minnesota, Arizona y Houston.



